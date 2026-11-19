Theo số liệu cập nhật đến ngày 19/11, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 4.711 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 3.244 hài cốt trong nước, 303 hài cốt tại Lào và 1.164 hài cốt tại Campuchia. Trong tổng số hài cốt được tìm kiếm và quy tập, đã xác định được danh tính 168 liệt sĩ.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.037 hài cốt liệt sĩ, trong đó 731 hài cốt đã được tổ chức an táng ngày 14/10.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, kết hợp các phương pháp khảo sát, ứng dụng công nghệ và kiểm tra thực địa, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình.

Về công tác tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ, đến ngày 19/11, tổng số mẫu được tiếp nhận từ các địa phương là 164.854 mẫu. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 76.345 mẫu hài cốt liệt sĩ, số hóa thông tin 75.965 mẫu, đưa vào lưu trữ lâu dài 35.670 mẫu; tách chiết 552 mẫu hài cốt liệt sĩ, thu được 70 trình tự ADN phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ, đến ngày 19/11, các lực lượng đã rà phá được 20.964,3/22.100ha, đạt 94,86% kế hoạch. Riêng tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành ngày 12/10/2026 với diện tích 4.460ha; tại Lào Cai hoàn thành ngày 10/11/2026 với diện tích 2.700ha.