[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã quy tập 682 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đội K93 quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 1/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.007 hài cốt liệt sĩ, trong đó 1.938 hài cốt ở trong nước, 179 hài cốt tại Lào và 890 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập 682 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai tại khu vực này.