[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã đạt 54,83% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 22/10, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 3.838 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 2.535 hài cốt ở trong nước, 238 hài cốt tại Lào và 1.065 hài cốt tại Campuchia.

Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ, trong đó đã an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/10/2026.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 22/10, các đơn vị liên quan đã tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 130.574 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Trong đó, riêng Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận 76.232 mẫu hài cốt liệt sĩ; giám định 354 mẫu, kết quả có 61 mẫu có giải trình tự gene.

Trước đó, trưa 21/10, tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp Quân khu 9; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các đơn vị của Cục Quân y phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, các hộp đựng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được trang trọng chuyển đi giữa hai hàng tiêu binh, lên xe đặc chủng chuyển về các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).