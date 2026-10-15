[Infographic] Chi tiết mạng lưới xe buýt tại Đồng Nai, bổ sung các tuyến xe buýt kết nối Sân bay Long Thành
Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Xây dựng) đã điều chỉnh, bổ sung danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội thành và liên tỉnh trên địa bàn. Trong đó có 16 tuyến kết nối Sân bay Long Thành với các địa phương trong và ngoài thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-chi-tiet-mang-luoi-xe-buyt-tai-dong-nai-bo-sung-cac-tuyen-xe-buyt-ket-noi-san-bay-long-thanh-f0b2064/