[Infographic] Chi tiết mạng lưới xe buýt tại Đồng Nai, bổ sung các tuyến xe buýt kết nối Sân bay Long Thành

Ngày 15/10, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum.