[Infographic] Chi tiết các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026

Để có hàng chục nghìn tấn vũ khí, đạn dược và nhân lực kịp thời chi viện cho miền Nam đánh giặc, biết bao cán bộ, chiến sĩ của Đoàn tàu không số cùng cán bộ, nhân dân ở các bến đã mãi mãi hóa thân vào lòng biển cả. Kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 / 23-10-2026) cũng là dịp cao điểm cả nước thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài “Tàu không số-những chiến công huyền thoại” nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số cùng quân và dân ở các điểm bến, nhất là những anh hùng liệt sĩ, đã làm nên tuyến đường biển chiến lược có một không hai, như một huyền thoại trong lịch sử dân tộc.