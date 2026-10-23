[Infographic] Chi tiết các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026
Thành ủy Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 20-10-2026 về tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, thời gian từ ngày 18-11 đến 24-11-2026.
Trọng tâm của kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng rãi, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân; tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; lan tỏa hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-chi-tiet-cac-hoat-dong-dien-ra-trong-tuan-le-van-hoa-dai-doan-ket-thanh-pho-dong-nai-nam-2026-9f64369/