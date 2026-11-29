Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nhấn mạnh tại Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị là phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chỉ thị nêu rõ, nêu gương phải trở thành phương thức lãnh đạo quan trọng; lấy sự nêu gương để tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trách nhiệm nêu gương phải được cụ thể hoá thành tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ, tập trung vào ba nhóm nội dung: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; Đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; Tinh thần phục vụ nhân dân.