Infographic: Chân dung Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình
Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố 12 quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.
Trong đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/infographic-chan-dung-pho-bi-thu-tinh-uy-nghe-an-nguyen-thanh-binh-10351634.html