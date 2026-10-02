[INFOGRAPHIC] Cẩm nang 3 bước lấy lại mật khẩu VNeID cho người cao tuổi

VNeID ngày càng được sử dụng trong nhiều thủ tục hành chính và tiện ích trên môi trường điện tử. Vì vậy, việc ghi nhớ thông tin đăng nhập là cần thiết để người dân sử dụng ứng dụng thuận tiện.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, người cao tuổi có thể gặp tình trạng quên mật khẩu hoặc gặp khó khăn khi đăng nhập. Một số thao tác đơn giản trên ứng dụng có thể giúp lấy lại mật khẩu và tiếp tục sử dụng VNeID.