[Infographic] - Các mức xử phạt thu thập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 363/2026/NĐ-CP (19/9/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.
Theo đó, hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40 - 60 triệu đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-cac-muc-xu-phat-thu-thap-du-lieu-lam-ro-ri-thong-tin-nhay-cam-anh-huong-den-to-chuc-ca-nhan-3353034.html