[Infographic] - Các mức xử phạt thu thập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ ngày 11-11-2026, hành vi cố ý cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không cung cấp dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền… sẽ bị phạt 40-60 triệu đồng.