[Infographic] Các mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tầm nhìn đến năm 2050

Hồ nước ngọt Hậu Giang đặt tại xã Vĩnh Tường, TP. Cần Thơ có tổng diện tích 50 ha, đủ khả năng cấp nước sinh hoạt cho hơn 204.200 người dân thuộc các xã, phường lân cận. Hồ được đầu tư hơn 200 tỷ đồng, nhưng đã 2 năm tích nước vẫn chưa thể vận hành chức năng cấp nước sinh hoạt.