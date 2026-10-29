[Infographic] Các mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tầm nhìn đến năm 2050
Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Dưới đây là một số mục tiêu cụ thể tầm nhìn đến năm 2050 được chiến lược nêu rõ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-cac-muc-tieu-phat-trien-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-vi-muc-dich-hoa-binh-tam-nhin-den-nam-2050-f595be5/