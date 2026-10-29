[Infographic] Các mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035

Trước diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 13 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và người dân.