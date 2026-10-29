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[Infographic] Các mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2030

Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lược nêu rõ các mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Báo Đồng Nai
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Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-cac-muc-tieu-phat-trien-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-vi-muc-dich-hoa-binh-den-nam-2030-5075a42/