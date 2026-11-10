[Infographic] - Các mốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tại Đà Nẵng
Hướng đến xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, đầy đủ và chính xác, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai, đồng thời rà soát, làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu tại 94 xã, phường, đặc khu. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12/2026, tạo nền tảng để thành phố hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2027.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-cac-moc-hoan-thanh-co-so-du-lieu-dat-dai-tai-da-nang-3358035.html