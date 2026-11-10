[Infographic] - Các mốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai tại Đà Nẵng

Từng gây chú ý với vai Lucy trong sitcom "Tiệm bánh hoàng tử bé", Phương Bella hiện có cuộc sống riêng trong căn nhà 3 tầng tại TP.HCM. Nữ diễn viên sinh năm 1989 dành hơn 1 tỷ đồng và 4 tháng cải tạo cơ ngơi được bố mẹ để lại, biến nơi đây thành không gian sống sang trọng mang phong cách cổ điển Pháp.