[Infographic] Các đối tượng được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 16/9, ban hành Thông báo số 392/TB-BKHCN, kêu gọi đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.
Theo đó, cùng với 2 nhóm nhiệm vụ được đề xuất trước đây, Bộ quyết định mở rộng cơ hội được đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược đến doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ và cá nhân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-cac-doi-tuong-duoc-de-xuat-nhiem-vu-phat-trien-cong-nghe-chien-luoc-post989353.html