[Infographic] Các đối tượng được đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Trong ngành viễn thông, tiết kiệm năng lượng không chỉ là bài toán chi phí mà còn là hành động thiết thực để giảm phát thải khí nhà kính. Để giải quyết mục tiêu này, các nhà mạng đã ứng dụng Sleep mode – công nghệ cho phép trạm phát sóng tự hiệu chỉnh công suất linh hoạt. Thế nhưng, đằng sau hàng vạn megawatt giờ điện được tiết kiệm, giải pháp này còn mang một giá trị ít được nhắc tới trên các báo cáo. Đó là tiết kiệm sức người, nhiên liệu và thời gian tại những vùng núi hiểm trở – nơi mọi sự đánh đổi không thể chỉ đong đếm bằng những con số.