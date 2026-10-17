[Infographic] Các chỉ tiêu về công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030
Ngày 15-10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết số 30-NQ/TW nêu rõ Các chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đến năm 2030.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-cac-chi-tieu-ve-cong-tac-can-bo-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-dat-nuoc-den-nam-2030-9140ea5/