Infographic | Bức tranh năng lượng Việt Nam và toàn cầu năm 2026
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu tăng tốc, Việt Nam đứng thứ 49/118 quốc gia, cao hơn mức trung bình thế giới và vượt nhiều nước trong khu vực.
Trong năm 2026, Việt Nam ghi dấu với sản lượng điện gần gấp đôi sau 10 năm, năng lượng tái tạo bứt phá, thể chế, chính sách ngày càng hoàn thiện... Infographic dưới đây khái quát những nét chính của bức tranh đó.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/infographic-buc-tranh-nang-luong-viet-nam-va-toan-cau-nam-2026-477201.html