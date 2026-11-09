[Infographic] Bức tranh doanh số thị trường xe máy Việt 10 tháng 2026

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1.015 tỷ đồng, giảm 73,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển từ dương hơn 2.258 tỷ đồng sang âm hơn 1.822 tỷ đồng, trong khi giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại nhiều dự án tăng lên gần 1.931 tỷ đồng.