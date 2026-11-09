[Infographic] Bức tranh doanh số thị trường xe máy Việt 10 tháng 2026
Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê, thị trường sản xuất xe máy nội địa tiếp tục duy trì đà phục hồi ổn định bước vào giai đoạn cuối năm. Trong 10 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đã xuất xưởng hơn 3,5 triệu chiếc xe máy mới. Riêng trong tháng 10, sản lượng ước đạt 367.000 chiếc, ghi nhận mức tăng trưởng dương cả theo tháng và theo năm.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/automotive/infographic-buc-tranh-doanh-so-thi-truong-xe-may-viet-10-thang-2026.htm