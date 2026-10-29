[Infographic] 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của Chính phủ

Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chiến lược đề ra 47 nhiệm vụ cụ thể tương ứng với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện.