Infographic | 81 năm: Một hành trình, một sứ mệnh

Trong hành trình 81 năm xây dựng và phát triển, Báo Công Thương không chỉ khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Công Thương mà còn trở thành “người bạn đồng hành” tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế.

Từ những thông tin về chính sách thương mại toàn cầu đến những phân tích về xu hướng thị trường, Báo Công Thương đã và đang góp phần cung cấp thông tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.