Infographic | 80 doanh nghiệp Việt Nam mang đến CIIE 2026 nhiều sản phẩm thế mạnh

Từ ngày 5-10/11/2026, Hội chợ Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 9 (CIIE 2026) diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế đáng chú ý, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Trần Cường