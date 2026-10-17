[Infographic] 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã xác định rõ các quan điểm chỉ đạo, khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Dưới đây là 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra nhằm tạo ra sự thay đổi thực chất về chất lượng đội ngũ, để người có đức, có tài được phát hiện, trọng dụng, phát huy; người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ; người không đáp ứng yêu cầu phải được bố trí lại hoặc thay thế kịp thời.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-8-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cac-cap-6fe0db5/