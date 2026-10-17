[Infographic] 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Hơn 9.000 người dân được khám sức khỏe, đạt 100% kế hoạch, Nguyễn Huệ là xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Kết quả này cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành y tế và các đoàn thể. Từ rà soát từng xóm đến thăm khám tận nhà người già yếu, người khuyết tật, những rào cản tiếp cận dịch vụ từng bước được tháo gỡ. Kết quả đạt được đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe thường xuyên để người dân được chăm sóc lâu dài ngay tại nơi mình đang sinh sống.