[Infographic] 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất ban hành đồng thời 3 nghị quyết lớn về xây dựng Đảng, trong đó có Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng mạnh vào nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản trị quốc gia; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển những chủ trương, quyết sách đúng đắn thành kết quả phát triển thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.
Dưới đây là 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-7-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-ve-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-a7516f3/