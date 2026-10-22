[Infographic] 6 yêu cầu trong kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 227-QĐ/TW ngày 19-10-2026 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng.
Dưới đây là 6 yêu cầu trong kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-6-yeu-cau-trong-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-trong-he-thong-chinh-tri-va-trong-toan-dang-f09436d/