[Infographic] 6 yêu cầu trong kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng

Sáng 22-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về việc sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Nghị quyết số 72).