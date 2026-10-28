[Infographic] 6 nhóm tiện ích chủ yếu của Trạm công dân số
Theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 12-9-2026 của UBND thành phố Đồng Nai, mô hình “Trạm công dân số” được định hướng tích hợp nhiều dịch vụ thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, Trạm công dân số còn hướng đến cung cấp các tiện ích về y tế, an ninh trật tự, giao thông, du lịch và tài chính. Việc tích hợp nhiều dịch vụ tại một điểm giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thuận tiện, chủ động hơn trong đời sống hằng ngày.
Cùng tìm hiểu 6 nhóm tiện ích chủ yếu dự kiến tích hợp tại Trạm công dân số qua infographic dưới đây!
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-6-nhom-tien-ich-chu-yeu-cua-tram-cong-dan-so-35820fc/