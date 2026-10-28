[Infographic] 6 nhóm tiện ích chủ yếu của Trạm công dân số

Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, Trạm công dân số còn hướng đến cung cấp các tiện ích về y tế, an ninh trật tự, giao thông, du lịch và tài chính. Việc tích hợp nhiều dịch vụ tại một điểm giúp người dân tiếp cận các tiện ích số thuận tiện, chủ động hơn trong đời sống hằng ngày.

Cùng tìm hiểu 6 nhóm tiện ích chủ yếu dự kiến tích hợp tại Trạm công dân số qua infographic dưới đây!