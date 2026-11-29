[Infographic] - 6 điểm mới nổi bật trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi 2026)
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2027 với hàng loạt quy định siết chặt: cấm toàn diện thuốc lá thế hệ mới, cấm trưng bày tại điểm bán và bắt buộc kiểm tra độ tuổi người mua. Dưới đây là 6 nhóm chính sách mới nổi bật người dân và doanh nghiệp cần lưu ý.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-6-diem-moi-noi-bat-trong-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-sua-doi-2026-3359947.html