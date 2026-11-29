Ngày 28/11 (theo giờ địa phương), Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ sẽ hoãn việc điều chỉnh xếp hạng khí thải đối với một số loại xe hybrid sạc điện (PHEV) đến năm 2030 – một động thái được kỳ vọng sẽ nhận được sự hoan nghênh từ các nhà sản xuất ô tô tại Liên minh châu Âu (EU).