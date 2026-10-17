[Infographic] 5 quan điểm chỉ đạo về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.