[Infographic] 5 nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.