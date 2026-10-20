[Infographic] - 5 Chỉ tiêu và 10 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
Trong dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 trình Quốc hội, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đồng thời nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/infographic-5-chi-tieu-va-10-giai-phap-chu-yeu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2027-3355806.html