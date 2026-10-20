[Infographic] - 5 Chỉ tiêu và 10 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm nhẹ vào sáng 20/10, với vàng miếng SJC bán ra ở mức 142 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn SJC ở mức 141,2 triệu đồng/lượng. Trong ngày này, nhu cầu mua vàng làm quà tặng tăng cao với các sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ, phổ biến từ 1 đến 2 chỉ.