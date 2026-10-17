[Infographic] 4 định hướng trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Nghị quyết số 31-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới kế thừa những quan điểm, nguyên tắc cơ bản đã được khẳng định qua các nhiệm kỳ; đồng thời phát triển tư duy xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết yêu cầu tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất 4 định hướng trọng tâm dưới đây:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/infographic/202610/infographic-4-dinh-huong-trong-tam-ve-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-7701594/