[Infographic] 3 đột phá trọng tâm trong công tác cán bộ

Nghị quyết xác định yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đòi hỏi đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và tạo bước phát triển mới về chất của đội ngũ cán bộ.

Dưới đây là 3 đột phá trọng tâm trong công tác cán bộ được nêu trong nghị quyết: