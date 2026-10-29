[Infographic] 3 định hướng phát triển lớn trong Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình của Chính phủ

Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát là phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử bảo đảm an toàn, an ninh, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng quốc gia, góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Chiến lược đề ra 3 định hướng phát triển chủ yếu bao gồm: phát triển hạt nhân; phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân, bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực.