Ngày 21/11, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 năm 2026 đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội.