[Infographic] 12 công trình khoa học-công nghệ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt 7

Danh sách cho thấy sự hiện diện của nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ khoa học cơ bản, y học đến công nghệ vật liệu, dầu khí, năng lượng và hạ tầng viễn thông thế hệ mới.

Đáng chú ý, bên cạnh các nghiên cứu mang tính nền tảng là những công trình gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, điều trị bệnh, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.