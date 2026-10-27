[Infographic] 12 công trình khoa học-công nghệ được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt 7
Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, sau phiên họp ngày 12 và 13/10/2026, Hội đồng cấp Nhà nước đã thống nhất đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với 11 công trình, cụm công trình và Giải thưởng Nhà nước đối với một cụm công trình về khoa học và công nghệ.
Danh sách cho thấy sự hiện diện của nhiều lĩnh vực nghiên cứu, từ khoa học cơ bản, y học đến công nghệ vật liệu, dầu khí, năng lượng và hạ tầng viễn thông thế hệ mới.
Đáng chú ý, bên cạnh các nghiên cứu mang tính nền tảng là những công trình gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, điều trị bệnh, bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-12-cong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-duoc-de-nghi-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-va-giai-thuong-nha-nuoc-dot-7-post997957.html