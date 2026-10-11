[Infographic] 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị: Danh mục nhiệm vụ về kỷ luật thực thi

Kế hoạch hướng tới tạo bước chuyển rõ nét trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của bốn khối cơ quan gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ và MTTQ Việt Nam; bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn, dựa trên dữ liệu. Đồng thời, đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại; giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, phạm vi triển khai tập trung vào 10 nhóm vấn đề gồm: thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; xã hội số; nguồn nhân lực; tài chính, giải ngân; kỷ luật thực thi và tuân thủ.

Kế hoạch được triển khai trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10-7-2026 đến hết ngày 30-11-2026. Trong thời gian này, nhiều nhiệm vụ trọng tâm phải hoàn thành theo mốc thời gian cụ thể.

Dưới đây là infographic Danh mục nhiệm vụ về kỷ luật thực thi.