[Infographic] 10 hoạt động nổi bật hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia tại Đồng Nai

Kế hoạch hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của thành phố. Đồng thời, nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị...

Các hoạt động được đẩy mạnh tổ chức trong tháng 10-2026 với tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo nhằm lan tỏa việc chuyển đổi số đến toàn dân.

Đặc biệt, một trong những hoạt động nổi bật đó là chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026. Chương trình dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai (phường Tân Triều). Các hoạt động chính diễn ra trong chương trình như: triển lãm về công nghệ dự kiến trên 200 gian hàng về nền tảng số dùng chung; không gian trưng bày các thành tựu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của địa phương. Song song đó, chương trình còn diễn ra diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số và các phiên hội thảo chuyên đề…