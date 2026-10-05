Infineon tăng cường đầu tư tại Việt Nam

Tọa lạc tại tòa nhà OfficeHaus (số 32 đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh), văn phòng mới của Infineon đóng vai trò là trung tâm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), kinh doanh và tiếp thị của công ty tại khu vực phía Nam.

Sự kiện cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình mở rộng sự hiện diện của Infineon tại Việt Nam. Hiện công ty đang có khoảng 80 nhân viên làm việc tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nằm trong chiến lược tiếp tục đầu tư vào nguồn lực có sẵn tại địa phương, Infineon có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô đội ngũ R&D tại TP Hồ Chí Minh trong 2 năm tới.

Văn phòng mới tọa lạc tại tòa nhà OfficeHaus số 32 đường Tân Thắng, phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh.

"Việt Nam đang là một trong những thị trường đầy tiềm năng của châu Á về đổi mới công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao và phát triển ngành bán dẫn. Việc khai trương văn phòng mới tại TP.HCM thể hiện niềm tin của Infineon vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam, cũng như cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ khách hàng, phát triển nhân tài địa phương và đóng góp vào hệ sinh thái bán dẫn của đất nước. Thông qua việc liên tục đầu tư vào con người, quan hệ đối tác và R&D, chúng tôi đang góp phần xây dựng nền tảng cho thế hệ đổi mới sáng tạo tiếp theo tại Việt Nam", ông C.S. Chua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Infineon Technologies khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Việc khai trương văn phòng mới tại TP Hồ Chí Minh đánh dấu bước hiện diện ngày càng sâu rộng của Infineon tại Việt Nam. Trước đó, vào năm 2023, công ty đã thành lập một đội ngũ kỹ sư tại Hà Nội để hỗ trợ các hoạt động phát triển bán dẫn, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu của Infineon.

Tại văn phòng ở TP Hồ Chí Minh, các đội ngũ kỹ thuật của Infineon tập trung phát triển giải pháp Automotive Ethernet (Ethernet ô tô) và vi điều khiển dành cho ô tô, hỗ trợ cả quy trình trước và sau giai đoạn sản xuất chip (pre-silicon và post-silicon). Đây là những công nghệ then chốt thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe được định hình bằng phần mềm, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), khả năng kết nối trên xe và xu hướng chuyển dịch rộng hơn sang lĩnh vực di chuyển thông minh và điện hóa.

Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang được tiếp đà phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn nhân lực tài năng ngày càng dồi dào, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng cùng quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc phát triển năng lực chiến lược ở các khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như đổi mới sáng tạo. Thông qua các hoạt động đầu tư và quan hệ đối tác, Infineon đang góp phần vào những nỗ lực này bằng cách hỗ trợ phát triển đội ngũ kỹ sư tại địa phương và củng cố hệ sinh thái công nghệ của đất nước.

Trong thời gian hoạt động tại Việt Nam, Infineon đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam như VinFast và VinRobotics nhằm hỗ trợ sự phát triển trong lĩnh vực di chuyển bằng xe điện và các hệ thống thông minh.