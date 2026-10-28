Infineon đầu tư 1,1 tỷ EUR sản xuất chip GaN thế hệ mới tại Áo

Ngày 27/10/2026, tập đoàn bán dẫn Infineon Technologies AG của Đức công bố kế hoạch đầu tư khoảng 1,1 tỷ EUR đến năm 2034 để phát triển cơ sở sản xuất bán dẫn công suất gallium nitride (GaN) tại Villach, Áo. Dự án hướng tới thiết lập dây chuyền sản xuất quy mô lớn trên wafer đường kính 300 mm, với thời điểm bắt đầu sản xuất dự kiến vào cuối năm 2027.

Theo Infineon, doanh nghiệp sẽ tận dụng hệ thống phòng sạch hiện hữu, kết hợp nâng cấp hạ tầng để mở rộng năng lực sản xuất. Phương án này giúp giảm nhu cầu xây dựng mới và tối ưu chi phí đầu tư. Công suất sẽ tăng dần theo nhu cầu thị trường thay vì mở rộng đồng loạt ngay từ giai đoạn đầu.

Điểm đáng chú ý là việc chuyển công nghệ GaN trên wafer 300 mm từ giai đoạn phát triển sang sản xuất thương mại quy mô lớn. Năm 2024, Infineon đã công bố bước tiến trong xử lý wafer GaN kích thước này. Theo doanh nghiệp, wafer 300 mm có thể tạo ra số chip nhiều gấp 2,3 lần so với wafer 200 mm, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất.

Kỹ thuật viên tại cơ sở Infineon ở Villach, Áo, giới thiệu wafer GaN 300 mm. Ảnh: Infineon Technologies.

GaN là vật liệu bán dẫn có khả năng chuyển mạch điện nhanh, giúp giảm tổn hao năng lượng và nhiệt lượng phát sinh trong quá trình chuyển đổi điện năng. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng trong bộ nguồn trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng năng lượng, trạm sạc xe điện, robot công nghiệp và thiết bị điện tử tiêu dùng.

Về tài chính, Ủy ban châu Âu đã phê duyệt khoản viện trợ nhà nước 319 triệu EUR trong khuôn khổ Đạo luật Chip châu Âu (European Chips Act). Tuy nhiên, cam kết cấp vốn chính thức từ Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Áo vẫn cần hoàn tất theo quy trình. Khoản hỗ trợ được phê duyệt chưa đồng nghĩa nguồn tiền đã giải ngân.

Ông Jochen Hanebeck, Tổng giám đốc Infineon Technologies AG, cho biết khoản đầu tư thể hiện cam kết củng cố hệ sinh thái bán dẫn châu Âu và tăng cường năng lực tự chủ công nghệ. Theo ông, sản xuất GaN quy mô lớn trên wafer 300 mm sẽ tạo điều kiện đưa công nghệ này vào nhiều ứng dụng công nghiệp.

Infineon cũng dẫn dự báo của hãng nghiên cứu Yole Group cho rằng thị trường bán dẫn công suất GaN có thể đạt khoảng 3,5 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 35% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2031.

Đối với Việt Nam, xu hướng mở rộng sản xuất chip công suất có thể tạo thêm cơ hội tìm hiểu thị trường cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế nguồn điện, kiểm thử linh kiện và tích hợp hệ thống. Tuy nhiên, Infineon chưa công bố thỏa thuận hợp tác cụ thể với doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến dự án này.