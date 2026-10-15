Ineos Automotive ra mắt SUV hơn 2,4 tỷ đồng 'đấu' Toyota Land Cruiser Prado

Hãng xe địa hình Ineos Automotive của Anh quốc vừa bổ sung phiên bản đặc biệt mới mang tên Helmsman cho dòng xe địa hình Grenadier đời 2027. Đây là sản phẩm mở đầu cho chuỗi phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ các yếu tố môi trường mà dòng xe này được thiết kế để chinh phục.

Lần này, Grenadier Helmsman 2027 mang phong cách chủ đạo hướng về biển cả và được áp dụng trên cả hai biến thể Station Wagon lẫn xe bán tải Quartermaster. Ở ngoại thất, điểm nhấn chính của Grenadier Helmsman là tùy chọn sơn màu xanh thẫm lấy từ dòng Arcane Works cao cấp.

Ngoài ra, ngoại hình xe cũng mang hai sắc thái tiêu chuẩn là xanh Eldoret Blue và trắng Scottish White. Người mua cũng có thể nâng cấp lên màu xanh ánh kim Whiteout Blue kết hợp cùng mui xe sơn màu tương phản đen Inky Black hoặc trắng Scottish White.

Xe trang bị gói Dark Exterior Pack với lưới tản nhiệt sơn đen, tấm bảo vệ gầm màu tối và baga nóc màu đen mờ hoàn toàn mới. Bộ mâm hợp kim 17 inch phay 2 tông màu, kính mờ riêng tư, đai ốc khóa bánh, đi kèm cầu thang phía sau trên bản Station Wagon hoặc thùng xe trên bản bán tải Quartermaster là những trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất của xe được nâng cấp với ghế bọc da có tính năng sưởi, chèn thêm các chi tiết màu ngọc trai Oyster. Sàn xe kết hợp giữa thảm nỉ gia tăng thẩm mỹ và lớp cao su xịt rửa hạng nặng bên dưới nhằm tối ưu sự tiện lợi khi vệ sinh.

Grenadier Helmsman 2027 sở hữu trang bị từ gói Smooth Pack bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và các cổng cắm điện phụ trợ.

Theo đại diện Ineos Automotive, Helmsman kết hợp những đường nét được ưa chuộng từ các bản giới hạn trước đó cùng tông màu đại dương hoàn toàn mới, hướng tới đối tượng người dùng đam mê thể thao dưới nước hoặc hoạt động hàng hải nhờ khả năng kéo moóc và chở dụng cụ vượt trội.

Mẫu xe này sẽ sản xuất trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi nhường chỗ cho phiên bản tiếp theo trong chuỗi chủ đề môi trường của hãng. Hiện tại, khách hàng tại Anh đã có thể đặt mua với giá khởi điểm từ 70.995 Bảng (tương đương khoảng hơn 2,4 tỷ đồng).

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình Grenadier Helmsman 2027.