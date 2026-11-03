Indonesia yêu cầu xuất khẩu trực tiếp tài nguyên tới nước nhập khẩu

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Semarang, Trung Java, Indonesia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Chính phủ Indonesia yêu cầu hoạt động xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, trong đó có khoáng sản và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), được thực hiện trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng, thay vì trung chuyển qua nước thứ ba như trước.

Bộ trưởng Điều phối Hạ nguồn hóa và Chuyển đổi năng lượng, kiêm Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, ông Bahlil Lahadalia ngày 2/11 cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản rà soát và thay đổi cách thức xuất khẩu tài nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị và Triển lãm Khoáng sản và Than Indonesia 2026 (Minerba Convex 2026) ở Jakarta, ông Bahlil nhấn mạnh nếu hàng hóa được xuất khẩu sang Trung Quốc thì cần vận chuyển trực tiếp từ Indonesia tới Trung Quốc, không qua một nước trung chuyển chỉ để hoàn tất thủ tục rồi ghi nhận hàng hóa như xuất khẩu của nước đó.

Theo ông Bahlil, cách làm này khiến nước trung chuyển hưởng lợi từ thuế và cán cân thương mại, trong khi nguồn tài nguyên có xuất xứ từ Indonesia.

Chủ trương này không chỉ áp dụng đối với khoáng sản mà còn với LNG xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông Bahlil yêu cầu các lô hàng này được vận chuyển trực tiếp tới nước nhập khẩu cuối cùng nếu điều kiện cho phép.

Ông Bahlil không nêu tên quốc gia mà Indonesia muốn hạn chế sử dụng làm điểm trung chuyển. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Indonesia cần tăng quyền kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu tài nguyên và bảo đảm lợi ích kinh tế từ hàng hóa xuất khẩu được ghi nhận trực tiếp cho Indonesia.

Theo ông Bahlil, chính sách này nằm trong định hướng tăng chủ quyền kinh tế và giảm phụ thuộc vào các khâu trung gian trong chuỗi xuất khẩu tài nguyên của Indonesia.