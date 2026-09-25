Indonesia: Xuất hiện 2 đảo mới gần núi lửa Anak Krakatau

Tro bụi phun lên từ núi lửa Anak Krakatau ở tỉnh Lampung, Indonesia ngày 6/9/2026. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn lời Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất Lana Saria cho biết sự xuất hiện của 2 đảo mới được xác nhận dựa trên thông tin từ các thủy thủ, tình nguyện viên và phân tích ảnh vệ tinh Sentinel đến ngày 23/9. Một đảo nằm cách bờ Anak Krakatau khoảng 760 mét về phía Tây Bắc, trong khi đảo còn lại cách bờ khoảng 495 mét về phía Đông Nam. Hai đảo nằm trên trục Tây Bắc - Đông Nam, với miệng núi lửa chính nằm ở giữa.

Theo bà Lana, sự xuất hiện của 2 hòn đảo mới được nhận định có liên quan chặt chẽ tới chuỗi phun trào liên tục của núi lửa Anak Krakatau trong các ngày 4-6/9. Trong khoảng thời gian này, một đợt phun trào kéo dài khoảng 25 tiếng đã tạo ra dòng dung nham lớn, làm diện tích thân núi lửa tăng thêm khoảng 32,8 ha.

Tuy nhiên, Cơ quan Địa chất Indonesia nhấn mạnh cần tiếp tục thu thập dữ liệu và tiến hành nghiên cứu để xác định chính xác bản chất của 2 đảo mới, trong đó có khả năng đây là các điểm phun trào mới hoặc những khu vực tích tụ vật liệu phun trào thứ cấp.

Trước đó, cảnh báo hoạt động của núi lửa Anak Krakatau đã được duy trì ở Cấp độ III. Từ ngày 21/9, cơ quan chức năng Indonesia hạ mức cảnh báo xuống Cấp II sau khi hoạt động núi lửa giảm. Cơ quan Địa chất đã thiết lập lại các khu vực nguy hiểm quanh núi lửa. Theo quy định mới, người dân và khách du lịch không được hoạt động trong bán kính 2 km tính từ miệng núi lửa chính và bán kính 1 km tính từ 2 đảo mới.

Trong các đợt phun trào gần đây, núi lửa Anak Krakatau đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông và đời sống người dân tại khu vực quanh eo biển Sunda. Đáng chú ý, tro núi lửa phát tán đã buộc nhiều sân bay phải tạm đóng cửa, trong đó có Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại 2 tỉnh Banten và Lampung. Cơ quan chức năng cũng phải đưa ra cảnh báo người dân và tàu thuyền tránh xa khu vực nguy hiểm quanh núi lửa.