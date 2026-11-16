Indonesia xin lỗi láng giềng về tình trạng khói mù xuyên biên giới

Khói mù dày đặc do cháy rừng bao phủ khu vực Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 15/11, phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 49 ở Manila (Philippines), Tổng thống Prabowo cho rằng tình trạng khói mù xuyên biên giới "không phải lỗi của chúng tôi" và khẳng định Indonesia đã nỗ lực hết sức để kiểm soát các đám cháy. Tuy nhiên, ông vẫn thay mặt Chính phủ và người dân Indonesia gửi lời xin lỗi tới Malaysia và Singapore nếu các vụ cháy đã gây ảnh hưởng và khiến người dân hai nước phải chịu đựng.

Theo thông tin từ Phủ Tổng thống Indonesia, các vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng trên các đảo Borneo, Sumatra và Papua đã thiêu rụi diện tích rừng và đất rộng lớn, đồng thời tạo ra những đám khói bụi lan sang Malaysia và Singapore. Tình trạng ô nhiễm không khí do các vụ cháy rừng này đã khiến hàng trăm nghìn người tại Indonesia bị ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo số liệu của hệ thống giám sát tình trạng mất rừng Nusantara Atlas, tính từ đầu năm 2026 đến nay, các vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 2,88 triệu ha đất, tương đương diện tích gấp 18 lần thủ đô London của Anh.

Indonesia thường xuyên phải đối mặt với cháy rừng vào mùa khô, song tình hình năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu nhận định hiện tượng El Niño mạnh, biến đổi khí hậu, tình trạng mất rừng và việc tháo cạn nước tại các vùng đất than bùn để phục vụ hoạt động khai khoáng, phát triển đồn điền là những yếu tố làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của mùa cháy rừng năm nay.

Tổng thống Prabowo cho biết chính quyền Indonesia đã thu hồi 17 giấy phép sử dụng đất của các doanh nghiệp có liên quan đến các vụ cháy trên, đồng thời đang điều tra thêm 26 doanh nghiệp khác. Ngoài ra, nước này cũng đã huy động 71.000 người tham gia công tác chữa cháy.