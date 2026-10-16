Indonesia xem xét nhận viện trợ quốc tế

Lính cứu hỏa phun nước để dập tắt đám cháy rừng gần đường cao tốc Palembang-Indralaya ở Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra (Indonesia). Ảnh: Reuters.

Indonesia sẽ tiếp nhận hỗ trợ từ nước ngoài để ứng phó với các đám cháy rừng đang khiến khói mù bao phủ nhiều khu vực Đông Nam Á, Ngoại trưởng Arrmanatha Nasir cho biết ngày 15/10.

“Về hỗ trợ mà các nước láng giềng đề nghị, vấn đề này đã được thảo luận và đang được xử lý. Như chúng ta đã biết, Tổng thống Prabowo Subianto đã bày tỏ sự đồng ý, và các bên hiện tiếp tục trao đổi ở cấp kỹ thuật”, Straits Times dẫn lời ông Arrmanatha nói với phóng viên tại trụ sở Quốc hội ở trung tâm Jakarta.

Ngoại trưởng Indonesia cho biết Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB) đang phụ trách các cuộc thảo luận về phương án hỗ trợ ở cấp kỹ thuật.

Khi được hỏi về khả năng tiếp nhận viện trợ quốc tế, Trung tướng Kristomei Sianturi, cho biết cơ quan này sẽ đánh giá những hình thức hỗ trợ có thể huy động.

“Tôi sẽ trước tiên rà soát các nguồn lực hiện có ở cả cấp chính quyền địa phương và trung ương, sau đó xác định những hỗ trợ quốc tế nào có thể được huy động để đẩy nhanh nỗ lực ứng phó”, ông Kristomei nói với phóng viên tại Phủ Tổng thống, theo ANTARA

Các đề nghị viện trợ được đưa ra trong bối cảnh Indonesia đang vật lộn với mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ.

Bầu trời Palangka Raya chuyển màu cam do khói mù từ các vụ cháy rừng và cháy đất. Ảnh: Al Jazeera.

Cháy rừng xảy ra trên nhiều khu vực của Indonesia, đặc biệt tại hai đảo Sumatra và Kalimantan. Tình hình càng trầm trọng do hiện tượng El Nino mạnh, kéo dài mùa khô và làm gia tăng nguy cơ cháy.

Cháy rừng đã thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta rừng và đất than bùn tại Indonesia. Theo các nền tảng giám sát, diện tích bị ảnh hưởng từ đầu năm đến nay ước tính gần 300.000 ha, và có thể lên tới gần 900.000 ha nếu tính cả giai đoạn cháy rừng cao điểm. Hỏa hoạn cũng phá hủy hơn 300 ngôi nhà tại Nam Sumatra.

Đáng chú ý, khói mù từ các đám cháy đã lan sang nhiều khu vực Đông Nam Á, làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, buộc trường học đóng cửa và khiến các chuyến bay bị hủy tại Indonesia cũng như các quốc gia láng giềng.

Tại tỉnh Trung Kalimantan trên đảo Borneo (Indonesia), chỉ số ô nhiễm không khí của nước này đã vượt 1.200 điểm hôm 14/10, cao gấp nhiều lần ngưỡng nguy hiểm 300 điểm. Hình ảnh được ghi nhận tại thành phố cho thấy Palangka Raya gần như chìm trong màn khói màu cam nâu.