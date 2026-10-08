Indonesia xây dựng mô hình trường học tích hợp hướng tới tương lai

Học sinh Trường Tiểu học Quốc gia Tích hợp số 7 tại Parung, huyện Bogor, tỉnh Tây Java trong giờ học công nghệ thông tin. Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Theo mô hình này, các trường được đầu tư cơ sở vật chất và môi trường học tập phù hợp, kết hợp chương trình giáo dục quốc gia với các phương pháp giảng dạy chú trọng phát triển năng lực và tài năng của học sinh. Các lĩnh vực STEM, công nghệ, kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề được chú trọng nhằm chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết trong tương lai.

Mô hình SNT được xây dựng theo hướng trở thành môi trường phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực trên phạm vi cả nước, nhất là tại những khu vực còn hạn chế về điều kiện giáo dục. Qua đó, Indonesia hướng tới mục tiêu tạo ra cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng đồng đều hơn, thay vì tập trung chủ yếu tại các đô thị lớn.

Buổi giới thiệu sản phẩm sáng tạo ở Trường Tiểu học Quốc gia Tích hợp số 7 tại Parung, huyện Bogor, tỉnh Tây Java. Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Tại Trường Tiểu học Quốc gia Tích hợp số 7 tại Parung, huyện Bogor, tỉnh Tây Java, nơi học sinh đang được tiếp cận nhiều hoạt động học tập gắn với STEM và công nghệ đã trưng bày nhiều sản phẩm do học sinh thực hiện, gồm video hoạt hình, website, trò chơi toán học kỹ thuật số và một số sản phẩm ứng dụng công nghệ.

Bộ trưởng Điều phối Phát triển Nguồn nhân lực và Văn hóa, Sugiono nghe học sinh thuyết trình về sản phẩm sáng tạo. Ảnh: Minh Thái/TTXVN

Trong phát biểu ngày 7/10, Bộ trưởng Điều phối Phát triển Nguồn nhân lực và Văn hóa, ông Sugiono cho rằng những kết quả đạt được cho thấy học sinh có thể phát huy tốt tiềm năng nếu được học tập trong môi trường phù hợp, với chương trình và phương pháp giáo dục phù hợp. Theo ông, đây cũng là mục tiêu mà Chính phủ Indonesia đặt ra khi phát triển hệ thống trường SNT.

Bên cạnh giáo dục kiến thức, Indonesia cũng gắn mô hình trường học với các chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh thông qua chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí (MBG). Đây là một chương trình ưu tiên của Chính phủ Indonesia, nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.

Bữa ăn miễn phí học sinh trường tiểu học Cibinong, huyện Bogor, tỉnh Tây Java. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Jakarta, em Harry, học sinh lớp ba trường tiểu học Cibinong, huyện Bogor, tỉnh Tây Java, bày tỏ rất thích các món ăn trong bữa trưa ở trường vì có các món giống bữa cơm của gia đình em.

Việc kết hợp môi trường giáo dục, phát triển năng lực và chăm sóc dinh dưỡng cho thấy Indonesia đang tiếp cận vấn đề nâng chất lượng nguồn nhân lực từ nhiều khía cạnh, thay vì chỉ tập trung vào chương trình học. Đây cũng là một trong những hướng đi được Chính phủ Indonesia theo đuổi nhằm chuẩn bị lực lượng lao động có năng lực cho quá trình chuyển đổi kinh tế và phát triển công nghệ trong những năm tới.