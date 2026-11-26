Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường mỏ vàng bị ngập ở tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn địa phương, tính đến 7h ngày 26/11, lực lượng chức năng đã đưa được 13 thi thể ra khỏi khu vực mỏ và vẫn đang tìm kiếm những người mất tích. Vụ tai nạn xảy ra ngày 23/11 tại huyện Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía Nam.

Mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào các đường hầm khai thác vàng ở độ sâu khoảng 100 m, làm hàng chục công nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các đường hầm ngập nước, lối đi chật hẹp, trơn trượt và thiếu ánh sáng. Lực lượng chức năng phải sử dụng dây thừng để tiếp cận những khu vực sâu bên trong mỏ. Thời gian mắc kẹt kéo dài khiến hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng trở nên mong manh.

Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân ra khỏi mỏ vàng bị ngập ở tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 25/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tập đoàn khai khoáng nhà nước Antam khẳng định khu mỏ xảy ra tai nạn là cơ sở khai thác trái phép, không thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hiểm họa chết người từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại Indonesia. Nhiều điểm khai thác tự phát không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, trong khi thường nằm ở khu vực hẻo lánh, khiến công tác quản lý và ứng phó sự cố gặp nhiều khó khăn.