Indonesia xác định hàng trăm nghi phạm trong vụ cháy rừng gây khói mù nghiêm trọng

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Indonesia gia tăng lực lượng thực thi pháp luật và chữa cháy nhằm ứng phó với khủng hoảng khói mù độc hại đang lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á, làm gián đoạn trường học và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo công bố từ Cảnh sát Quốc gia Indonesia vào ngày 14/10, 223 cá nhân bị xác định là nghi phạm liên quan đến 273 báo cáo điều tra, với tổng diện tích đất bị cháy vượt quá 5.150 hécta.

Khói mù từ cháy rừng Indonesia ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực như Malaysia. Ảnh: Bernama

Tỉnh Riau ghi nhận số lượng nghi phạm cá nhân cao nhất với 65 người, tiếp theo là Nam Sumatra với 48 người và Trung Kalimantan với 39 người. Các nghi phạm còn lại phân bố tại Tây Kalimantan, Đông Kalimantan, Jambi, Nam Kalimantan, Bắc Kalimantan, Đông Nam Sulawesi và Nam Sulawesi.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng nước này đã xác định 9 doanh nghiệp là nghi phạm trong các vụ cháy rừng, với diện tích đất bị thiêu rụi lên tới hơn 25.600 hécta. Trong số 9 nghi phạm đại diện cho doanh nghiệp, có 7 người thuộc tỉnh Tây Kalimantan, 1 người ở Trung Kalimantan và 1 người ở Nam Kalimantan. Đồng thời, 57 cơ sở kinh doanh đã bị phong tỏa niêm phong do phát hiện vi phạm liên quan đến cháy rừng.

Bộ Lâm nghiệp Indonesia đang tiến hành tố tụng hình sự đối với 17 tập đoàn và áp dụng các hình phạt hành chính đối với 26 đơn vị khác. Những cá nhân vi phạm quy định về phòng chống cháy rừng có thể đối mặt với án phạt tù từ 10 đến 12 năm.

Đợt cháy rừng năm 2026 tại Indonesia được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua do hạn hán kéo dài dưới tác động của hiện tượng thời tiết El Niño.

Trận khói mù xuyên biên giới kéo dài suốt gần 2 tháng qua đã ảnh hưởng nặng nề đến hơn 400 triệu dân tại nhiều quốc gia trong khu vực. Malaysia phải tạm dừng học trực tiếp tại nhiều bang, còn Timor-Leste cũng phải cho học sinh nghỉ học 3 ngày bắt đầu từ ngày 15/10.

Trước tình hình ô nhiễm gia tăng, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan vào ngày 14/10 thông báo rằng cơ quan chức năng hai nước Indonesia và Malaysia đã bắt đầu đàm phán trực tiếp để tìm kiếm giải pháp phối hợp dập tắt các đám cháy ở Kalimantan và Sumatra.