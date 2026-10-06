Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup, Elkan Baggott tuyên bố Indonesia là 'Vua Đông Nam Á'

Đội tuyển Indonesia đã giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu được tổ chức lần đầu tiên, sau khi vượt qua Thái Lan trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK) tối 5/10.

Hai đội hòa nhau 2-2 sau 120 phút thi đấu. Indonesia sau đó thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu khi giành chiến thắng 4-2, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Hành trình đăng quang của Indonesia không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV John Herdman từng đứng trước nguy cơ thất bại khi Thái Lan ngược dòng dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Peeradol Chamratsamee ở phút 111.

Tuy nhiên, Indonesia không bỏ cuộc. Phút 116, Elkan Baggott ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền của Rizky Ridho, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Indonesia đã may mắn hơn, bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2.

Elkan Baggott: “Chúng ta là những ông vua của Đông Nam Á”

Sau trận chung kết, Elkan Baggott không giấu được niềm tự hào khi nói về chức vô địch lịch sử của Indonesia.

“Tôi nghĩ chúng ta vừa chứng minh rằng mình là những ông vua của Đông Nam Á,” Baggott phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Theo trung vệ Indonesia, chức vô địch là thành quả của một hành trình dài, trong đó đội tuyển đã trải qua nhiều thất bại ở các trận chung kết trước đây.

Trước trận đấu quyết định với Thái Lan, HLV John Herdman đã cho các cầu thủ xem một đoạn video tổng hợp tại khách sạn. Video tái hiện những thất bại của Indonesia trong các trận chung kết trước đây, trong đó có khoảnh khắc đội tuyển để thủng lưới trước Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2020.

Đoạn video được xem như nguồn động lực để các cầu thủ Indonesia bước vào trận chung kết với quyết tâm cao hơn. Dù bị Thái Lan dẫn trước trong hiệp phụ, Indonesia vẫn chiến đấu đến những phút cuối và cuối cùng giành chiến thắng.

Baggott tri ân ban huấn luyện và những người phía sau

Baggott cũng nhấn mạnh rằng chức vô địch không chỉ thuộc về những cầu thủ thi đấu trên sân. Theo anh, thành công của Indonesia là kết quả từ sự đóng góp của toàn bộ ban huấn luyện, đội ngũ nhân viên và những người làm việc phía sau hậu trường.

“Họ đã dành rất nhiều thời gian và công sức để đảm bảo chúng tôi có thể thi đấu với phong độ tốt nhất,” Baggott nói.

“Chúng tôi thi đấu ba ngày một trận trong giải đấu này. Thật không dễ dàng. Có rất nhiều công việc được thực hiện phía sau hậu trường để đảm bảo chúng tôi luôn sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo,” anh chia sẻ.

Ảnh: KOMPAS.com/Antonius Aditya Mahendra

Vì vậy, Baggott cho rằng chức vô địch là thành quả chung của cả tập thể Indonesia:“Chiến thắng này không chỉ thuộc về chúng tôi trên sân cỏ. Đây là chiến thắng của toàn đội và toàn thể ban huấn luyện,” hậu vệ Indonesia nhấn mạnh.

Tình yêu dành cho Indonesia là động lực lớn nhất

Baggott cũng nhìn lại chặng đường phát triển của đội tuyển Indonesia. Theo anh, bóng đá nước này đã trải qua nhiều thay đổi, từ những biến động trong liên đoàn cho đến sự xuất hiện của nhiều cầu thủ mới trong đội hình. Dù vậy, có một yếu tố không thay đổi: tình yêu dành cho đội tuyển và đất nước Indonesia.

“Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là tất cả chúng ta đều yêu đất nước này và luôn muốn đại diện cho nó,” Baggott nói.

Ảnh: KOMPAS.com/ADIL NURSALAM

Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với Baggott và các đồng đội. Sau nhiều lần thất bại ở những trận đấu quyết định, Indonesia cuối cùng đã chạm tay vào danh hiệu ở giải đấu khu vực.

“Tôi rất tự hào là người Indonesia. Và đúng vậy, chúng tôi là những ông vua của Đông Nam Á,” Baggott kết luận.