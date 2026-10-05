Indonesia và Thái Lan quyết đấu cho ngai vàng Đông Nam Á

Lần gần nhất Thái Lan và Indonesia gặp nhau trong một trận chung kết tranh chức vô địch Đông Nam Á là AFF Cup 2020. Khi ấy, “Voi chiến” gần như giải quyết cuộc chơi ngay ở lượt đi bằng chiến thắng 4-0, trước khi hòa Indonesia 2-2 ở lượt về để đăng quang với tổng tỷ số 6-2.

Gần 5 năm sau, hai đội lại đứng trước cơ hội nâng cao chiếc cúp danh giá nhất khu vực. Nhưng lần này, sân khấu đã thay đổi. FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến Thái Lan và Indonesia gặp nhau trong một trận chung kết chỉ có một lượt, diễn ra tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Gần 5 năm sau chung kết AFF Cup 2020, Indonesia và Thái Lan tái ngộ ở trận đấu quyết định chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều khác biệt. Ảnh: Changsuek

Thái Lan cho thấy sức mạnh ngay từ vòng bảng. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đánh bại Pakistan 4-0 ở trận ra quân, trước khi gây tiếng vang lớn bằng chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam. Kết quả này không chỉ giúp Thái Lan sớm giành vé vào chung kết mà còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Thái Lan sau đó xoay tua mạnh đội hình ở trận cuối vòng bảng và bất ngờ thua Philippines 1-2. Tuy nhiên, thất bại này không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng. Thái Lan kết thúc vòng bảng với 6 điểm và trở thành đội đầu tiên giành quyền vào chung kết.

Indonesia lại phải trải qua một hành trình căng thẳng hơn rất nhiều. Đội bóng xứ Vạn đảo bước vào lượt trận cuối với cuộc cạnh tranh quyết liệt cùng Malaysia. Indonesia buộc phải giành kết quả tốt trước Bangladesh nếu muốn nuôi hy vọng vào chung kết. Indonesia đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, qua đó có 7 điểm và hiệu số +9. Malaysia cũng có 7 điểm và hiệu số +9 sau chiến thắng 6-0 trước Singapore, nhưng Indonesia giành vị trí dẫn đầu nhờ ghi nhiều bàn hơn.

Chiến thắng tưng bừng ấy đưa Indonesia vào chung kết, đồng thời giúp họ có cơ hội được chơi trận đấu quan trọng nhất ngay trên sân nhà. Đây cũng là điểm khác biệt rất lớn so với lần gặp nhau năm 2020. Khi đó, chung kết được tổ chức tại Singapore và thi đấu hai lượt. Còn lần này, Indonesia có sự hậu thuẫn của hàng vạn khán giả tại Gelora Bung Karno.

Về lực lượng, Indonesia cũng đã thay đổi mạnh mẽ. Đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và những gương mặt đang thi đấu ở môi trường bóng đá có chất lượng cao. Mitchell Baker, tiền đạo cao 1,96 m đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn dựa nhiều vào kinh nghiệm của những ngôi sao như Chanathip Songkrasin cùng một tập thể được đánh giá cao về tính tổ chức. Sau khi đánh bại Việt Nam, “Voi chiến” đang đứng trước cơ hội hoàn tất hành trình bằng chức vô địch.

Gần 5 năm sau trận chung kết với tổng tỷ số 6-2, Thái Lan và Indonesia lại gặp nhau ở thời khắc quyết định. Một bên muốn bảo vệ vị thế của mình, bên còn lại có lợi thế sân nhà và khát vọng viết lại lịch sử.

Tuyển Indonesia hay Thái Lan sẽ trở thành nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026? Vào tối nay, câu trả lời sẽ có tại sân Gelora Bung Karno.