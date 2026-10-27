Indonesia và Singapore tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm xuyên biên giới

Lính cứu hỏa nỗ lực dập đám cháy rừng tại tỉnh Đông Java, Indonesia. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN phát

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Arrmanatha Nasir và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan tại Jakarta. Đây là cuộc hội đàm chính thức đầu tiên giữa hai bộ trưởng kể từ khi ông Arrmanatha Nasir nhậm chức đầu tháng 10 năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Arrmanatha Nasir cho biết lực lượng công tác chung dự kiến tập trung trao đổi thông tin doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu tài chính, thu thập chứng cứ xuyên biên giới và xem xét khả năng truy tìm, thu hồi tài sản liên quan đến các hành vi vi phạm. Singapore đã đề nghị chia sẻ dữ liệu về những doanh nghiệp bị nghi liên quan đến cháy rừng tại Indonesia.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan khẳng định Singapore ủng hộ thành lập lực lượng công tác chung, đồng thời cam kết sử dụng các biện pháp pháp lý, hành chính và kinh tế để xử lý những doanh nghiệp gây ô nhiễm, kể cả các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Singapore. Hai nước kỳ vọng cơ chế này sẽ tăng cường hiệu quả phối hợp điều tra, xử lý vi phạm và ngăn ngừa cháy rừng tái diễn.

Về tình hình cháy rừng, Bộ trưởng Arrmanatha Nasir khẳng định Tổng thống Prabowo Subianto coi phòng, chống cháy rừng là nhiệm vụ ưu tiên quốc gia. Indonesia đã huy động khoảng 71.000 nhân viên mặt đất và 51 phương tiện hàng không tham gia ứng phó tại các khu vực trọng điểm, đồng thời điều tra, xử lý hàng trăm cá nhân và hơn 50 doanh nghiệp liên quan. Indonesia cũng hoan nghênh các đề nghị hỗ trợ quốc tế và sẽ xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế.

Phía Singapore ghi nhận những nỗ lực của Indonesia, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của con người và doanh nghiệp trong việc gây cháy rừng. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thông qua các cơ chế ASEAN hiện có, đặc biệt là Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.

Ngoài vấn đề môi trường, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí tăng cường đối thoại chính trị và thiết lập đường dây nóng cấp bộ trưởng, quan chức cấp cao nhằm trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Hai bên khẳng định quan hệ Indonesia-Singapore có nền tảng vững chắc, cho phép hai nước trao đổi thẳng thắn và xử lý bất đồng trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau.

Về hợp tác kinh tế, hai nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy thương mại, đầu tư và triển khai các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa Tổng thống Prabowo và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong hồi tháng 7/2026. Bộ trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Indonesia kể từ năm 2014, đồng thời khẳng định niềm tin vào triển vọng phát triển của nền kinh tế Indonesia.

Hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế. Indonesia khẳng định ủng hộ Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì đoàn kết, tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường hiệu quả hoạt động của các thể chế quốc tế.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, Indonesia và Singapore sẽ thúc đẩy sáng kiến "Rising 60", tăng cường giao lưu nhân dân và xây dựng chương trình hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực cùng quan tâm.