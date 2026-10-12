Indonesia và Malaysia phối hợp ứng phó khói mù xuyên biên giới

Theo Cơ quan Truyền thông Indonesia, các bộ trưởng ngoại giao hai nước đang trao đổi nhằm tìm kiếm giải pháp chung. Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Indonesia, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc họp cấp khu vực giữa các bộ trưởng môi trường để phối hợp xử lý tình trạng này.

Indonesia hiện ghi nhận gần 800 điểm nóng cháy rừng trên cả nước, tập trung tại các tỉnh thuộc đảo Sumatra và Kalimantan. Nước này đã triển khai 61 máy bay phục vụ chữa cháy, tuần tra trên không và điều chỉnh thời tiết nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống cháy rừng, cháy đất.

Trong khi đó, Malaysia buộc phải đóng cửa nhiều trường học tại các bang và vùng lãnh thổ liên bang. Khói mù cũng tiếp tục ảnh hưởng đến Singapore và Thái Lan.

Việc tăng cường hợp tác giữa Indonesia và Malaysia được kỳ vọng góp phần kiểm soát khói mù xuyên biên giới, hạn chế tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

R.G