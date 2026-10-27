Indonesia và Malaysia phối hợp ứng phó cháy rừng

Lính cứu hỏa dập đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 27/10 cho biết đề xuất trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa người đứng đầu BNPB Kristomei Sianturi và Đại sứ Malaysia tại Indonesia Muzafar Shah Mustafa ở Jakarta.

Theo BNPB, Malaysia đề xuất hỗ trợ một máy bay chữa cháy CL-415MP, một trực thăng Mi-171 cùng 44 phi công, thành viên tổ bay và kỹ thuật viên. Indonesia sẽ đánh giá đề xuất dựa trên nhu cầu thực tế và tình hình cháy tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hai bên cũng xem xét mở rộng hợp tác công nghệ, gồm giám sát và phát hiện sớm cháy, thu thập và phân tích dữ liệu, đánh giá khu vực bị ảnh hưởng, xây dựng phương án chữa cháy, nghiên cứu và đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực nhân lực.

BNPB sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Malaysia (NADMA), với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Indonesia, để đánh giá khả năng triển khai phương tiện, yêu cầu hậu cần và an toàn hàng không. Hai bên cũng tính đến các phương án thay thế khi khói dày hoặc tầm nhìn thấp gây cản trở hoạt động chữa cháy từ trên không.

BNPB khẳng định mọi hỗ trợ quốc tế sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu ứng phó thiên tai và quy định của Indonesia; quyền chỉ huy hoạt động vẫn thuộc Chính phủ nước này.

Hiện Indonesia kết hợp chữa cháy trên mặt đất, sử dụng trực thăng thả nước và điều chỉnh thời tiết, dưới sự phối hợp của BNPB và Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG).

Tính đến ngày 25/10, Chính phủ Indonesia đã huy động 71.878 người tham gia lực lượng chữa cháy mặt đất trên toàn quốc và 63 phương tiện hàng không, gồm 39 trực thăng thả nước cùng 24 máy bay phục vụ tuần tra và điều chỉnh thời tiết.